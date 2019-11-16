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«ПСЖ» следит за Кьезой

17:48
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«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Фредерико Кьезе. Спортивный директор французского клуба Леонардо лично просматривал 22-летнего форварда, сообщает Le10Sport.

На игрока также претендуют «Ювентус» и «Интер».

Ранее появлялась информация, что «Фиорентина» предложила Кьезе подписать новое соглашение с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год плюс бонусы за игровые показатели. Если сделка состоится, жалование футболиста увеличится почти вдвое. Нынешний контракт истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 передачи.

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