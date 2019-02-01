"ПСЖ" пытался купить Жоау Мариу перед дедлайном, но потерпел неудачу

"Пари Сен-Жермен" предпринял попытку приобрести бразильского полузащитника "Интера" Жоау Мариу в последний день трансферного окна, но натолкнулся на отказ, информирует Football Italia.

Отмечается, что "Интер" категорически отказался продавать своих игроков. В то же время, предложения парижан были недостаточно хороши. Как сообщает Paris United, 27-летнего игрока в "ПСЖ" хотел видеть его агент Киа Джурабчан.

В текущем сезоне Жоау Мариу сыграл в 12 встречах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Все о трансферах - здесь