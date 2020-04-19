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«ПСЖ» претендует на Аллана

18:28
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Полузащитник «Наполи» Аллан попал в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего бразильца, сообщает Corriere dello Sport.

На игрока также претендует «Эвертон». Хавбек уже получил от «ирисок» предложение в размере 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

На переход может повлиять неблагоприятная обстановка с фанатами, которая сложилась из-за неудачного выступления «Наполи» в последних матчах под руководством Карло Анчелотти, который сейчас и работает с английским клубом.

В текущем сезоне Аллан провел 16 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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