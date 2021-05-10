Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«ПСЖ» поспорит с «Реалом» и «Барселоной» за Руиса

09:11
Теги:

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом, сообщает Corriere dello Sport. Главными претендентами на игрока являются «Реал» и «Барселона».

По данным источника, основной проблемой может стать трансферная стоимость хавбека, которая составляет 70 миллионов евро. «ПСЖ» готов заплатить лишь 60 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний испанец провел за «Наполи» 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин гонится за рекордом канадца с украинскими корнями. Он лучший в НХЛ по голам в большинстве
Сайт НХЛ отметил Капризова и Шестеркина как претендентов на Колдер Трофи
Чемпионат мира по керлингу, Россия — Швейцария: прямая трансляция финала
В 7 лет начал работать, в 14 бил взрослых мужчин, в 17 стал отцом. Кое-что из жизни Сауля Альвареса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд