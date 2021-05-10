«ПСЖ» поспорит с «Реалом» и «Барселоной» за Руиса

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом, сообщает Corriere dello Sport. Главными претендентами на игрока являются «Реал» и «Барселона».

По данным источника, основной проблемой может стать трансферная стоимость хавбека, которая составляет 70 миллионов евро. «ПСЖ» готов заплатить лишь 60 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний испанец провел за «Наполи» 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2023 года.