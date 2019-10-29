«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Атлетико» претендуют на 19-летнего итальянца

Полузащитник «Брешиа» Сандро Тонали попал в сферу интересов топ-клубов. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 19-летним итальянцем, которого сравнивают с прославленным Андреа Пирло, заинтересовались «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне Тонали провел в серии А восемь матчей, забил один мяч. Также он уже успел дебютировать в сборной Италии в матче с Лихтенштейном (5:0).