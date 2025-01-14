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Сегодня, 01:03

«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности о трансфере Кварацхелии

Сергей Разин
корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, парижане достигли принципиальной договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро. В ближайшее время футболист может отправиться на медобследование в Париж перед подписанием контракта.

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Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
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 Милан 18 7 7 4 27-18 28
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 Рома 20 6 6 8 28-26 24
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