«ПСЖ» достиг принципиальной договоренности о трансфере Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, парижане достигли принципиальной договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро. В ближайшее время футболист может отправиться на медобследование в Париж перед подписанием контракта.

Кварацхелия играет за итальянский клуб с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за «Наполи» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».