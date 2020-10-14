«Прости за те случаи, когда не говорил, что люблю тебя». Душераздирающий пост Тотти в память об отце

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти опубликовал трогательный пост в память об отце. Энцо Тотти скончался 12 октября в 76 лет из-за коронавируса.

«Привет, папа. Я только что провел десять худших дней моей жизни, зная, что ты один боролся со злом, не в состоянии увидеть тебя, поговорить, обнять, — написал Тотти в Instagram. — Я бы сделал все, чтобы быть рядом с тобой.

Сейчас моя жизнь станет другой, и я хочу поблагодарить тебя, папа, за все, что ты сделал для меня, за то, что ты сделал меня сильным и храбрым. Я всегда буду тебя любить, папа.

Я хотел бы снова услышать твой голос, мне не хватает твоего смеха, твоей улыбки, твоим глазам, мне не хватает тебя на двиане у телевизора. Я хочу извиниться и поблагодарить тебя.

Прости за все те случаи, когда я тебя не понимал, за все случаи, когда я не говорил тебе, что люблю тебя, просто за то, что я недостаточно тебя обнимал, за те слова, что я тебе не говорил, за ошибки, которые я допускал. И конечно, спасибо за то, что ты был отцом и никогда не переставал им быть.

Без тебя я бы никогда не добился всего. Даже если ты не с нами, память о тебе и твоя улыбка никогда не будут забыты.

Прощай, папа. Прощай, шериф. Хорошей поездки. Твой Франческо".