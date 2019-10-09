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«Прошлое есть прошлое, я был ребенком». Новый главный тренер «Милана» — о поддержке «Интера» в детстве

23:31
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Новый главный тренер «Милана» Стефано Пиоли провел первую пресс-конференцию. Он рассказал о критике со стороны болельщиков клуба и о поддержке «Интера» в детстве.

— Я уважаю фанатов, они имеют право критиковать меня, для меня это дополнительный стимул, — цитирует нового главного тренера «Милана» Football Italia. —  Начну работать над психологией футболистов. Хотел бы играть в футбол, который понравится ребятам. Должен улучшать их также индивидуально.

Поддержка «Интера» в детстве? Прошлое есть прошлое, я был ребенком. Теперь я взрослый, у которого есть большое желание преуспеть здесь.

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