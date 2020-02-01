Продолжит ли Буффон карьеру? Отвечает агент

Сильвано Мартина, агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, сообщил, что в конце марта голкипер обсудит с руководством команды свое будущее. 42-летний голкипер летом вернулся в «Юве» после сезона в «ПСЖ» и на данный момент провел семь матчей в серии A.

— Не знаю, что он будет делать. Не думаю, что он сам знает, — цитирует Tuttosport Мартину. — Мы встретимся с руководством клуба в конце марта и посмотрим, что будет дальше.

Он счастлив. Ему 42 года, но с учетом того, что как он работает, с учетом его формы и состояния, он следит за собой.

Много лет назад он говорил, что завершит карьеру в 32 года, и я сказал подождать, когда ему столько исполнится.

У него был отличный сезон в Париже, ему поступило много предложений, но когда «Ювентус» позвонил, это стало наилучшим решением для него и его семьи.