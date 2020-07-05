Продолжение легенды! Крутые сейвы 42-летнего Буффона в рекордном матче
5 июля 2020, 14:21
«Ювентус» опубликовал подборку сейвов Джанлуиджи Буффона в матче чемпионата Италии против «Торино» (4:1). Дерби стало для 42-летнего голкипера рекордным: он провел 648-й матч в серии A, превзойдя достижение Паоло Мальдини.
The Legend continues... ?? #648UFFON pic.twitter.com/dRTs8g6hP2— JuventusFC (@juventusfcen) July 5, 2020
На днях Буффон продлил контракт с «Юве» еще на сезон.
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