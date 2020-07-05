Продолжение легенды! Крутые сейвы 42-летнего Буффона в рекордном матче

«Ювентус» опубликовал подборку сейвов Джанлуиджи Буффона в матче чемпионата Италии против «Торино» (4:1). Дерби стало для 42-летнего голкипера рекордным: он провел 648-й матч в серии A, превзойдя достижение Паоло Мальдини.

На днях Буффон продлил контракт с «Юве» еще на сезон.