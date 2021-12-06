Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Продление контракта между Дибала и «Ювентусом» откладывается из-за обысков в туринском клубе

17:41
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
Теги:

«Ювентус» согласовал продление контракта с нападающим Пауло Дибала. 28-летний игрок подпишет контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата аргентинца составит 8,5 миллиона евро в год (и еще 1,5 миллиона в виде бонусов). Стороны должны уже были официально оформить соглашение, но эта процедура была отложена из-за обысков в офисе туринского клуба.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Nord Stream 2 AG отреагировала на условие ФРГ по началу эксплуатации СП-2
0