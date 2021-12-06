Продление контракта между Дибала и «Ювентусом» откладывается из-за обысков в туринском клубе
17:41
«Ювентус» согласовал продление контракта с нападающим Пауло Дибала. 28-летний игрок подпишет контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.
Зарплата аргентинца составит 8,5 миллиона евро в год (и еще 1,5 миллиона в виде бонусов). Стороны должны уже были официально оформить соглашение, но эта процедура была отложена из-за обысков в офисе туринского клуба.
В сезоне-2021/22 Дибала провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
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