Продажа «Ромы» Дэну Фридкину находится на грани срыва

Продажа пакета акций «Ромы» американскому миллиардеру Дэну Фридкину находится под угрозой окончательного срыва из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на размер последнего предложения потенциального покупателя, сообщает Sky Sport Italia.

Изначально стороны договорились о 710 миллионах евро, но спустя два месяца все изменилось. Бухгалтера The Friedkin Group оценили «Рому» в 475 миллионов евро, что категорически не устроило Джеймса Паллотту.

Нынешний владелец клуба отверг предложение Фридкина и, по всей видимости, возобновления переговоров не случится. Учитывая рекордные долги «Ромы», прежнее руководство «волков» сосредоточится на стабилизации экономической ситуации клуба, что отразится и на будущей трансферной кампании.