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«Приглашаю всех посмотреть на мою лодыжку». Дибала троллит тех, кто обвиняет его в симуляции

15:09
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала в Twitter ответил на обвинения пользователей соцсети в симуляции после матча чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).

Один из пользователей опубликовал фрагмент матча и дал понять, что считает аргентинца симулянтом. Дибала ответил: «Так как многие из вас беспокоятся о моей лодыжке, я лично приглашаю вас посмотреть на нее в любое время. Всех обнимаю». После этого пользователь удалил твит.

Дибала забил единственный мяч «Юве» в этой игре, реализовав пенальти.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy

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