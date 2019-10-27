«Приглашаю всех посмотреть на мою лодыжку». Дибала троллит тех, кто обвиняет его в симуляции

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала в Twitter ответил на обвинения пользователей соцсети в симуляции после матча чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).

Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti ?? https://t.co/dpY9Jguzfu — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 27, 2019

Один из пользователей опубликовал фрагмент матча и дал понять, что считает аргентинца симулянтом. Дибала ответил: «Так как многие из вас беспокоятся о моей лодыжке, я лично приглашаю вас посмотреть на нее в любое время. Всех обнимаю». После этого пользователь удалил твит.

Дибала забил единственный мяч «Юве» в этой игре, реализовав пенальти.

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