«Приглашаю всех посмотреть на мою лодыжку». Дибала троллит тех, кто обвиняет его в симуляции
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала в Twitter ответил на обвинения пользователей соцсети в симуляции после матча чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).
Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti ?? https://t.co/dpY9Jguzfu— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 27, 2019
Один из пользователей опубликовал фрагмент матча и дал понять, что считает аргентинца симулянтом. Дибала ответил: «Так как многие из вас беспокоятся о моей лодыжке, я лично приглашаю вас посмотреть на нее в любое время. Всех обнимаю». После этого пользователь удалил твит.
Дибала забил единственный мяч «Юве» в этой игре, реализовав пенальти.
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