Президента «Лацио» могут дисквалифицировать за сокрытие положительных тестов на коронавирус
Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине потребовал дисквалифицировать президента «Лацио» Клаудио Лотито на 13 месяц за нарушение медицинских протоколов, сообщает Sky Sport Italia.
По информации СМИ, в ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и членов медицинской бригады. Клуб обвиняется в том, что скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.
В ходе заседания Кине потребовал дисквалифицировать Лотито на 13 месяцев и 10 дней, а сотрудников медицинского штаба на 16 месяцев. Прокурор также требует оштрафовать «Лацио» на 200 тысяч евро. Суд вынесет решение в пятницу, 26 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/03/26/lazio-tamponi-news-oggi-26-marzo
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