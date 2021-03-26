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Президента «Лацио» могут дисквалифицировать за сокрытие положительных тестов на коронавирус

16:46
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Прокурор Федерации футбола Италии Джузеппе Кине потребовал дисквалифицировать президента «Лацио» Клаудио Лотито на 13 месяц за нарушение медицинских протоколов, сообщает Sky Sport Italia.

По информации СМИ, в ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и членов медицинской бригады. Клуб обвиняется в том, что скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.

В ходе заседания Кине потребовал дисквалифицировать Лотито на 13 месяцев и 10 дней, а сотрудников медицинского штаба на 16 месяцев. Прокурор также требует оштрафовать «Лацио» на 200 тысяч евро. Суд вынесет решение в пятницу, 26 марта.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/03/26/lazio-tamponi-news-oggi-26-marzo

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