Президент «Ювентуса» считает, что Роналду должен выиграть «Золотой мяч»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказал мнение, что нападающий команды Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» в нынешнем году.

— Надеюсь, Криштиану Роналду сможет завоевать «Золотой мяч», потому что он заслужил это, — цитирует Аньелли официальный Twitter клуба.

Andrea Agnelli: «I hope that @Cristiano can win the Ballon d'Or because he deserves it.» — JuventusFC (@juventusfcen) October 24, 2019

Обладатель «Золотого мяча» будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.

С полным списком претендентов на трофей можно ознакомиться здесь.