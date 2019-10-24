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Президент «Ювентуса» считает, что Роналду должен выиграть «Золотой мяч»

11:48
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказал мнение, что нападающий команды Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» в нынешнем году.

— Надеюсь, Криштиану Роналду сможет завоевать «Золотой мяч», потому что он заслужил это, — цитирует Аньелли официальный Twitter клуба.

Обладатель «Золотого мяча» будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.

С полным списком претендентов на трофей можно ознакомиться здесь.

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