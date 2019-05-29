Президент "Ювентуса" Аньелли встретился с Сарри в Баку

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли​ прибыл в Баку на финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом"​. Встреча пройдет сегодня, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Как утверждает Tuttosport, функционер поселился в том же отеле, где проживает главный тренер синих Маурицио Сарри, и сегодня утром у них произошла встреча. Также на завтраке присутствовал и президент "Челси" Брюс Бак.

Ранее сообщалось, что 60-летний итальянец является основным кандидатом на пост главного тренера "Ювентуса".