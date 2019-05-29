Президент "Ювентуса" Аньелли встретился с Сарри в Баку

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли прибыл в Баку на финальный матч Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Встреча пройдет сегодня, 29 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.
Как утверждает Tuttosport, функционер поселился в том же отеле, где проживает главный тренер синих Маурицио Сарри, и сегодня утром у них произошла встреча. Также на завтраке присутствовал и президент "Челси" Брюс Бак.
Ранее сообщалось, что 60-летний итальянец является основным кандидатом на пост главного тренера "Ювентуса".
#Agnelli a #Baku da #Sarri! FOTO ESCLUSIVE ⬇️ https://t.co/gkR2O5mbEu— Tuttosport (@tuttosport) 29 мая 2019 г.
Загрузка...