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Президент «Ювентуса» Аньелли: «Лучше уйти всем вместе, дав новому составу шанс переломить ход игры»

Аньелли прокомментировал решение совета директоров «Ювентуса» подать в отставку
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал уход со своего поста.

Ранее «Ювентус» объявил, что совет директоров клуба, включая Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подал в отставку. Совет директоров продолжит свою деятельность в режиме продления до собрания акционеров, назначенного на 18 января 2023 года.

«Это деликатный момент, единство разрушено. Мы переживаем сложный период. Лучше уйти всем вместе, дав новому составу шанс переломить ход игры», — приводит слова Аньелли журналист Николо Скира.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.

Напомним, что Аньелли вступил в должность президента «Ювентуса» в 2010 году.

Источник: Николо Скира
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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«Ювентус» объявил, что Андреа Аньелли и Павел Недвед подали в отставку
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
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 - : -
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Торино – Верона
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Рома – Болонья
 - : -
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 - : -
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