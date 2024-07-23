Президент «Торино» Кайро: «К Иличу интерес есть не только со стороны «Зенита»
Президент «Торино» Урбано Кайро заявил об интересе к сербскому полузащитнику Ивану Иличу со стороны многих европейских клубов.
16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.
«Он талантливый, отличный игрок. Приятно наблюдать за его игрой. Мы думаем об Иличе как об игроке нашей команды. Интерес есть и не только со стороны «Зенита». У него, очевидно, много поклонников по всей Европе. Если бы он остался, я буду счастлив», — приводит слова Кайро Toro.it.
Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.
Источник: Toro.it
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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|0-0
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17
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
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18
|Парма
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19
|Комо
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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