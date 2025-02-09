Президент «Торино» Кайро рассказал о проблемах трансфера Илича в «Спартак»
Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Спартак».
«У нас были некоторые проблемы, посмотрим. Если игрок останется с нами, мы будем счастливы», — приводит слова Илича журналист Николо Скира.
Ранее, 7 февраля, главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли перейдет в российский клуб. По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте, полузащитник «Торино» не может договориться с красно-белыми по условиям личного контракта.
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|11
|12
|15
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|
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|38
|11
|10
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|
15
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|38
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|15
|14
|41-50
|42
|
16
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|11
|17
|41-51
|41
|
17
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|20
|28-50
|38
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|10
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|32-57
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|12
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|21:45
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|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
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|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
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|2 : 2
|24.05
|21:45
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Интер
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Дониэлл Мален
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Федерико Димарко
Интер
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Арман Лорьенте
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Николо Барелла
Интер
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|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
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|1
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