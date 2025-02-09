Президент «Торино» Кайро рассказал о проблемах трансфера Илича в «Спартак»

Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

«У нас были некоторые проблемы, посмотрим. Если игрок останется с нами, мы будем счастливы», — приводит слова Илича журналист Николо Скира.

Ранее, 7 февраля, главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли перейдет в российский клуб. По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте, полузащитник «Торино» не может договориться с красно-белыми по условиям личного контракта.