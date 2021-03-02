Президент «Торино» раскритиковал серию А за решение не отменять матч с «Лацио»

Президент «Торино» Урбано Кайро раскритиковал решение серии А не переносить матч 25-го тура с «Лацио», несмотря на запрет на перемещения для туринцев от местных властей.

«Нельзя защищать лигу и игнорировать объективную реальность. А реальность такова, что нам запрещено покидать город из соображений безопасности. Единственное логичное решение — перенести матч», приводит слова Кайро Football Italia.

Ранее Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.