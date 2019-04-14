Президент "Торино": "Не буду говорить, что "Милан" хотят отправить в Европу вместо нас, но посмотрите на судейство"

Президент "Торино" Урбано Каиро недоволен судейством в матче чемпионата Италии против "Кальяри" (1:1). По его словам, систему ВАР используют исключительно против его команды.

- Они используют ВАР только чтобы наказывать нас. Рефери был несправедлив и предвзят, - цитирует DAZN Каиро. - Если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами.

Николо Барелла сделал то же самое через 10 минут и не был удален.

Не буду говорить, что они хотят отправить "Милан" в Европу вместо нас, но посмотрите на судейство во вчерашних и сегодняшних играх.

Мы будем бороться до последней секунды, мы никогда не сдаемся.