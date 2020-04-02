Президент «Сампдории» Массимо Ферреро не представляет, как нынешний футбольный сезон может быть доигран. По его словам, футболисты не смогут быстро вернуться в нормальный режим игры после пандемии коронавируса.

— Поставьте себя на место Габбьядини, который только недавно избавился от коронавируса, — цитирует A Bola Ферреро. — Скажите ему, что в мае он снова должен будет играть. Мы ведь не о машинах говорим, у которых есть кнопка включения и выключения. Где будут их мысли? Кто рискнет прийти на стадионы? Как? В масках?

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