Президент «Сампдории» дисквалифицирован на четыре месяца

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро дисквалифицирован на четыре месяца. Такое наказание он получил за просроченные платежи по реконструкции клубной базы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ферреро был готов продать клуб перед началом сезона. Он вел переговоры с консорциумом, который представлял Джанлука Виалли, но сделка не состоялась.

Ферреро руководит клубом с 2014 года.

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