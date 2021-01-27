Президент «Наполи» выразил поддержку Гаттузо
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, а также другие высокопоставленные руководители клуба провели встречу с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Они выразили ему поддержку и полное доверие, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее, 26 января в итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Наполи» по итогам ближайших трех матчей примет решение о дальнейшей судьбе главного тренера.
«Наполи» в последних двух встречах уступил «Ювентусу» (0:2) в матче за Суперкубок Италии и проиграл «Вероне» (1:3) в серии А. В ближайших играх клуб встретится со «Специей» в Кубке Италии, «Пармой» и «Дженоа» — в чемпионате страны. Руководство «Наполи» хочет видеть три победы в этих матчах.
«Наполи» уже контактировал с бывшим главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом, который на прошлой неделе покинул китайский клуб «Далянь Про». Испанский специалист взял время, чтобы оценить возможность смены Гаттузо на посту главного тренера клуба.
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