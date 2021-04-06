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Президент «Наполи»: «Согласен с Гвардьолой, УЕФА и ФИФА убивают футболистов»

16:17
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой. Специалист ранее раскритиковал УЕФА за плотный футбольный календарь.

«Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардьола, — написал Де Лаурентис в своем Twitter 6 апреля.- Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардьола сказал: «слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов». Я говорил это с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардьола».

71-летний Де Лаурентис стал президентом «Наполи» в 2004 году.

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