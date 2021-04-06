Президент «Наполи»: «Согласен с Гвардьолой, УЕФА и ФИФА убивают футболистов»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой. Специалист ранее раскритиковал УЕФА за плотный футбольный календарь.

Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: «troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori» (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2021

«Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардьола, — написал Де Лаурентис в своем Twitter 6 апреля.- Нельзя игнорировать национальные лиги и их болельщиков. Пеп Гвардьола сказал: «слишком много матчей УЕФА и ФИФА убивают футболистов». Я говорил это с тех пор, как начал интересоваться футболом. Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардьола».

71-летний Де Лаурентис стал президентом «Наполи» в 2004 году.