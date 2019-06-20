Президент "Наполи": "Сарри кричит и ругается. Посмотрим, как он адаптируется в "Ювентусе"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ​поделился мнением о главном тренер "Ювентуса"​ Маурицио Сарри​, который ранее работал в неаполитанском клубе.

– Сарри – человек стадиона, с фанатской трибуны, – цитирует Де Лаурентиса Sport Mediaset. – Он тот, кто нравится болельщикам. Карло Анчелотти, в отличие от него – руководитель.

Сарри кричит и ругается. Мне бы хотелось посмотреть, как он адаптируется к стилю своей новой команды. Но будет еще лучше увидеть, когда Анчелотти победит "Юве" на поле. И кто тогда из наших болельщиков станет утверждать, что Сарри был одним из лучших тренеров в истории клуба?

"Главное, чтобы "Юве" не попросил меня работать голым". Сарри – о том, будет ли он носить костюм