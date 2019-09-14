Президент «Наполи» рассказал, почему не ладил с Сарри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Маурицио Сарри. Специалист возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год, а в прошлом сезоне его сменил Карло Анчелотти. Сарри принял «Челси», а этим летом возглавил «Ювентус».

— Я всегда настаивал, что ротация состава необходима для успеха, даже во времена Сарри. Вот почему мы не ладили, — цитирует Football Italia Де Лаурентиса. — Очевидно, что уверенность и международный опыт Анчелотти позволяли ему лучше проводить ротацию.