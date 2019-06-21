Президент "Наполи" надеется, что Сарри ничего не выиграет с "Ювентусом"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ​поделился мнением о главном тренере "Ювентуса"​ Маурицио Сарри​, который ранее работал в неаполитанском клубе.

– Сарри – хороший тренер, – цитирует Corriere dall Sera президента "Наполи". – Не удивлен его назначению в "Ювентус", поскольку в футболе больше нет места иконам. Мы являемся соперниками, поэтому надеюсь, что он ничего и не выиграет.

Никогда не верил в абсолютную любовь Сарри к "Наполи", время доказало, что я прав. Сарри работает по 15 часов в день и думает только о футболе. За три года в "Наполи" он ни разу не обедал с игроками. Он думал только о наших играх.

"Главное, чтобы "Юве" не попросил меня работать голым". Сарри – о том, будет ли он носить костюм