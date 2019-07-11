Президент "Наполи": "Хамес Родригес хочет перейти в наш клуб, но камнем преткновения является "Реал"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отметил, что полузащитник "Реала" Хамес Родригес хочет перейти в неаполитанский клуб. В прошлом сезоне колумбиец играл на правах аренды за "Баварию".

– Хамес – игрок, который после Криштиану Роналду и Лео Месси является наиболее дружественным к СМИ, – цитирует Football Italia Де Лаурентиса. – Карло Анчелотти действительно любит его. Камнем преткновения является "Реал", который, на наш взгляд, преувеличил ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к "Наполи".

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