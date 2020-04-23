Президент «Наполи» готов отпустить Кулибали за 100 миллионов евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласен отпустить защитника Калиду Кулибали в случае, если получит предложение в 100 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Corierre dello Sport.

По информации источника, де Лаурентис не намерен снижать требования по 28-летнему сенегальцу, которым интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за «Наполи» 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 56 миллионов евро.