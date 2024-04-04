Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:29

Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аурелио Де Лаурентис.
Фото Global Look Press

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о возможном бухгалтерском мошенничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дело касается трансфера форварда неаполитанцев Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году.

Официально «Наполи» заплатил за нигерийца 70 миллионов евро, но в тот же сезон три игрока молодежной команды итальянцев перешли в «Лилль» за общую сумму порядка 20 миллионов. При этом ни один из игроков в итоге не сыграл ни одной игры во Франции. Все они впоследствии вернулись в Италию.

Обвинение считает, что «Наполи» завысил цену за своих футболистов.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
0
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия назвал три лучших футбольных качества Кварацхелии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости