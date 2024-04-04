Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о возможном бухгалтерском мошенничестве, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Дело касается трансфера форварда неаполитанцев Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году.
Официально «Наполи» заплатил за нигерийца 70 миллионов евро, но в тот же сезон три игрока молодежной команды итальянцев перешли в «Лилль» за общую сумму порядка 20 миллионов. При этом ни один из игроков в итоге не сыграл ни одной игры во Франции. Все они впоследствии вернулись в Италию.
Обвинение считает, что «Наполи» завысил цену за своих футболистов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55-35
|52
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26-45
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22-45
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34-57
|24
|
20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|20
|1
|5
Новости