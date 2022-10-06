Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

6 октября, 16:53

Де Лаурентис о летних трансферах «Наполи»: «Мы были умнее и быстрее конкурентов»

Де Лаурентис доволен летними трансферами «Наполи»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис доволен игроками, которые пополнили клуб в летнее трансферное окно.

«В переговорах мы были умнее и быстрее наших конкурентов. Мы вдохновляемся такими игроками и тренером.

Когда вы создаете команду, вы должны собрать воедино психологию, интеллект и физику. Мы должны быть группой, потому что отдельный человек никогда не одержит настоящей победы», — цитирует Де Лаурентиса The Telegraph.

В этом сезоне серии А «Наполи» лидирует с 20 очками. В группе А Лиги чемпионов неаполитанцы набрали 9 очков и занимают первое место.

ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
3
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деян Станкович стал новым главным тренером «Сампдории»

Моуринью: «Дибала — один из лучших игроков мира»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости