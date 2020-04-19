Президент «Милана» Паоло Скарони выступает за возобновление сезона серии A. Турнир был приостановлен после 26-го тура из-за пандемии коронавируса. «Милан» занимает седьмое место в таблице.

— «Милан» — клуб, основная задача которого — игра в футбол, — цитирует ANSA Скарони. — Если будут соблюдены все необходимые условия, мы за продолжение сезона.

Ранее сообщалось, что турнир может пройти в сжатые сроки и без зрителей на трибунах. Ожидается, что клубы возобновят тренировки в начале мая.

По данным Worldometers, в мире выявлен 2 358 351 случай заражения коронавирусом, 161 904 человека умерли, 606 654 выздоровели. Италия — один из очагов заражения. По последней информации, в стране зарегистрировано 175 925 случаев заражения, умерли 23 227 человек, 44 927 вылечились.