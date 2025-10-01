Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:19

Президент «Милана» Скарони: «Теперь мы можем сказать, что создадим современный и эффективный стадион»

Павел Лопатко

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал, что новый стадион позволит болельщикам быть ближе к полю.

«Милан» и «Интер» получили возможность строить свой новый стадион после того, как городской совет Милана одобрил продажу им земельного участка недалеко от «Сан-Сиро». Старый стадион планируется снести.

Стадион &laquo;Сан-Сиро&raquo;.В Италии снесут легендарный «Сан-Сиро». Вместо него «Милан» и «Интер» построят новую арену

«Мы наконец-то завершили первую игру, которая была основополагающей. Мы работали над ней много лет, возможно, даже слишком много. Я всегда был вовлечен в это. Теперь мы можем сказать, что создадим современный и эффективный стадион, который будет работать каждый день, как и во всех самых важных городах Европы, но наш стадион будет еще красивее. «Сан-Сиро» старый, но у него есть фундаментальная особенность: вы очень хорошо смотрите игру. На новом стадионе будет еще лучше, потому что болельщики будут ближе к полю», — цитирует Скарони Repubblica.

По предварительной информации, новый стадион будет вмещать 71500 зрителей, его строительство начнется в 2027 году.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Милан
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник «Ромы» Коне: «Если такой клуб, как «Интер», проявляет интерес ко мне, это позитивно для меня»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
10
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
11
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
12
 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 5 0 3 2 2-8 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 - : -
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости