Президент «Милана» Скарони: «Теперь мы можем сказать, что создадим современный и эффективный стадион»

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал, что новый стадион позволит болельщикам быть ближе к полю.

«Милан» и «Интер» получили возможность строить свой новый стадион после того, как городской совет Милана одобрил продажу им земельного участка недалеко от «Сан-Сиро». Старый стадион планируется снести.

«Мы наконец-то завершили первую игру, которая была основополагающей. Мы работали над ней много лет, возможно, даже слишком много. Я всегда был вовлечен в это. Теперь мы можем сказать, что создадим современный и эффективный стадион, который будет работать каждый день, как и во всех самых важных городах Европы, но наш стадион будет еще красивее. «Сан-Сиро» старый, но у него есть фундаментальная особенность: вы очень хорошо смотрите игру. На новом стадионе будет еще лучше, потому что болельщики будут ближе к полю», — цитирует Скарони Repubblica.

По предварительной информации, новый стадион будет вмещать 71500 зрителей, его строительство начнется в 2027 году.