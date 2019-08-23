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Президент «Милана»: «Мы — мировой бренд, а «Ювентус» — итальянский»

22:22
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Президент «Милана» Паоло Скарони считает, что сравнивать «россонери» с «Ювентусом» не имеет смысла. По его словам, миланцы имеют большую узнаваемость в мире.

— Не думаю, что есть смысл сравнивать «Милан» с «Ювентусом», — цитирует A Bola Скарони. — «Милан» — мировой гигант, потому что семь раз выиграл Лигу чемпионов. «Ювентус» — итальянский гигант, потому что выиграл восемь титулов в серии А подряд. Поздравляю их, но когда дело касается фанатов, им нужно знать, как подавать имидж клуба по всему миру. Если вы не выиграете Лигу чемпионов, фанаты в Индонезии, Таиланде и Бразилии не будут покупать ваши футболки.

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