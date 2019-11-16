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Президент «Милана» может оказаться в тюрьме

21:10
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Президент «Милана» Паоло Скарони подозревается в коррупции в сфере энергетики в Алжире. Итальянская прокуратура потребовал шесть лет и четыре месяца тюрьмы для бывшего главы нефтегазовой компании Eni, сообщает Reuters.

Это произошло в рамках апелляционного процесса о предполагаемых взятках, выплаченных Eni и ее дочерней компанией Saipem в Алжире.

Также прокуратура потребовала пять лет и четыре месяца тюрьмы для бывшего топ-менеджера Eni Антонио Велла, а с самой компании — штраф 900 тысяч евро и компенсацию 197 миллионов евро (предполагается, что именно такая сума была выплачена в виде взяток).

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