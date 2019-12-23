Президент «Лацио»: «Мы снова превзошли «Ювентус», это не случайность»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии (3:1).

— Это полностью заслуженная победа команды, которая играла с сердцем, и свирепостью, — приводит слова президента «Лацио» Football Italia. — Мы доминировали весь матч, это подтверждение того, что можем бороться со всеми и делать наших болельщиков счастливыми. Мы все играем свою роль и вносим свой вклад в успех клуба. Это большая семья, я — в роли отца.

Эмоциональный элемент является основополагающим, поскольку наличия техники или физической силы недостаточно. Вам нужен командный дух, целеустремленность и желание добиваться поставленных целей вместе. Если эта команда сможет твердо стоять на ногах, она воплотит некоторые мечты в реальность.

Мы снова превзошли" Ювентус", так что это не было случайностью.

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