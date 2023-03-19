Президент «Лацио» Лотито оценил победу команды в матче с «Ромой»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о победном матче 20-го тура РПЛ с «Ромой» (1:0).

«Мы выиграли заслуженно. Мы сыграли со страстью, но в то же время рационально. Мы нейтрализовали наших соперников на поле. Эта победа позволит провести следующие матчи чемпионата в куда лучшем настроении», — цитирует слова Лотито cittaceleste.it.

«Лацио» поднялся на третье место турнирной таблицы серии А, набрав в 27 матчах 52 очка. «Рома» (47) идет на 5-й позиции.