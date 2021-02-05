Президент клуба серии С покинул свой пост. Полиция конфисковала у него конверт с 200 тысячами евро

Президент клуба серии С «Новарра» Марсело Чианчи покинул свой пост, сообщает La Gazzetta dello Sport.

50-летний функционер был остановлен полицией. У него нашли конверт с 200 тысячами евро. Происхождение этих денег Чианчи объяснить не смог.

При этом конверт был спрятан в коробках с едой. Чианчи не смог дать внятных объяснения, так что деньги были конфискованы.