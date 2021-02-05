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Президент клуба серии С покинул свой пост. Полиция конфисковала у него конверт с 200 тысячами евро

00:19
Марсело Чианчи. Фото ФК «Новарра».
Марсело Чианчи. Фото ФК «Новарра».

Президент клуба серии С «Новарра» Марсело Чианчи покинул свой пост, сообщает La Gazzetta dello Sport.

50-летний функционер был остановлен полицией. У него нашли конверт с 200 тысячами евро. Происхождение этих денег Чианчи объяснить не смог.

При этом конверт был спрятан в коробках с едой. Чианчи не смог дать внятных объяснения, так что деньги были конфискованы.

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