Президент «Кальяри» Томмазо Джулини считает, что закрытие трибун не будет эффективной мерой борьбы с проявлением расизма на стадионах. Напомним, в матче чемпионата Италии болельщики «Кальяри» оскорбляли форварда «Интера» Ромелу Лукаку, что стало поводом для открытия расследования Федерацией футбола Италии.

— Мы работаем серьезно, просим стюардов обо всем информировать полицию, — цитирует Football Italia Джулини. — Мы также просим помощи от адекватных болельщиков. Понятно, что это 99,9 процента всех фанатов «Кальяри». Бороться с невежеством тяжело. Нужно повышать осведомленность людей. Мы очень разочарованы, что такое происходит. У нас не расистский город. Мне жаль, что кто-то так думает. Надеюсь, что трибуны не закроют. Это не ответ на подобные выходки. Нужно искать конкретных людей. Если удастся их вычислить, то им нужно запретить появление на футболе.