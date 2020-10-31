Президент «Интера» заинтересован в создании европейской суперлиги
Президент «Интера» Стивен Чжан заинтересован в создании европейской суперлиги. Ранее экс-глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб дал согласие на вступление в этот новый турнир.
— Я всегда за идею изменить футбол, — цитирует Foot Mercato Чжана. — Считаю, что нам нужно сделать наш продукт более интернациональным, подходящим для аудитории из разных культур. Придется подумать, как представить данный проект.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.