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Президент «Интера» заинтересован в создании европейской суперлиги

07:42
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Президент «Интера» Стивен Чжан заинтересован в создании европейской суперлиги. Ранее экс-глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб дал согласие на вступление в этот новый турнир.

— Я всегда за идею изменить футбол, — цитирует Foot Mercato Чжана. — Считаю, что нам нужно сделать наш продукт более интернациональным, подходящим для аудитории из разных культур. Придется подумать, как представить данный проект.

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