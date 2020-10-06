Президент «Интера» заблокировал трансфер Наингголана в «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан хотел вернуться в «Кальяри». Он согласовал условия личного контракта, но трансфер заблокировал президент миланцев Стивен Чжан, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство «Интера» хотело получить минимум 10 миллионов евро за игрока. Клубы так и не смогли договориться.

Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды в прошлом сезоне. Хавбек тогда сыграл 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и 7 результативных передач. Контракт бельгийца с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.