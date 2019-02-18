Президент "Интера" не собирается продавать Икарди в "Ювентус"

Президент "Интера" Стивен Чжан заявил, что не собирается продавать нападающего Мауро Икарди в "Ювентус". Напомним, что аргентинца лишили капитанской повязки и не заявили на матч против "Рапида" (1:0).

– В футболе никогда нельзя говорить "никогда" в отношении "Ювентуса", но именно в этом случае нет ни единого шанса, что Икарди перейдет в "Юве", – цитирует Football Italia Чжана. – Мы ведем переговоры по поводу продления контракта, но наша философия в том, что команда всегда важнее отдельных людей.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей. Всего за "Интер" он провел 210 матчей, в которых отметился 122 голами.