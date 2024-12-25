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Маротта — о скудетто: «Одним из главных фаворитов в этом году является «Аталанта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о претендентах на победу в чемпионате Италии в сезоне-2024/25.

«Сегодня мы находимся почти в конце первого круга и фавориты всегда одни и те же. На вершине есть небольшая группа, состоящая из «Аталанты», «Интера» и «Наполи», но «Милан» и «Ювентус» готовы догнать их, так что мы действительно находимся в промежуточной фазе. С другой стороны, я думаю, что одним из главных фаворитов в этом году является «Аталанта», потому что они достигли той зрелости, того авторитета, той убежденности, которых у них никогда не было раньше. Я думаю, что это отличная модель для подражания, конечно, не для больших клубов, потому что это сложно, но она показала, что может побеждать, не тратя много денег», — приводит слова Маротты сайт Джанлуки Ди Марцио.

Первое место в серии А после 17 туров занимает «Аталанта», которая набрала 40 очков. На второй строчке находится «Наполи» (38), на третьей — «Интер» (37).

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Джузеппе Маротта
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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В «Монце» назвали основную задачу Боккетти на сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 17 1 7 9 15-23 10
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38 тур
28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 - : -
28.12 17:00
Парма – Монца
 - : -
28.12 20:00
Кальяри – Интер
 - : -
28.12 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
29.12 14:30
Удинезе – Торино
 - : -
29.12 17:00
Наполи – Венеция
 - : -
29.12 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
29.12 22:45
Милан – Рома
 - : -
30.12 20:30
Комо – Лечче
 - : -
30.12 22:45
Болонья – Верона
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 10
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

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Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 10 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 16 1 4
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