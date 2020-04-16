Президент «Фиорентины»: «Я обещал Кьезе отпустить его, если поступит предложение от топ-клуба»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что готов отпустить нападающего команды Федерико Кьезу в топ-клуб в случае, если поступит предложение. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса» и «Интера».

— Я пообещал Федерико, что мы отпустим его, если поступит правильное предложение от топ-клуба, на которое он согласен, — приводит Goal.com слова Коммиссо. — Тем не менее, я надеюсь, что в глазах Кьезы ситуация во Флоренции изменилась, надеюсь, что он и его партнеры смогут в будущем навязать борьбу за чемпионство.

В сезоне-2019/20 Кьеза забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего итальянца в 48 миллионов евро.