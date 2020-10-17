Президент «Фиорентины» раскритиковал Кьезу за уход в «Ювентус»
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал, почему состоялся трансфер нападающего Федерико Кьезы в стан «Ювентуса».
«Я относился к нему как к сыну, тогда как он поступал неправильно со мной, моей семьей или теми, кто работает в этом клубе. Он молодой парень, так что лучше не обсуждать это, — цитирует Коммиссо La Nazione. — Он вынудил нас оказаться в ситуации одного покупателя и одного продавца. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии ему нужен был только «Ювентус», который хорошо понимал ситуацию. В конечном итоге мне пришлось дать ему то, что он хотел, в качестве правильного бизнес-решения».
Напомним, футболист перешел в туринский клуб на правах двухлетней аренды с правом «Ювентуса» первоочередного выкупа.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.