Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо рассказал о том, каких футболистов мечтает увидеть в своей команде. Среди них оказался шведский нападающий Златан Ибрагимович и 19-летний талант из «Брешиа» Сандро Тонали.

— Ибрагимович и Тонали — это моя мечта, — цитирует A Bola Комиссо. — Но я пока ничего не могу сказать по поводу трансферов. Ничего не знаю. Что касается будущего Кьезы, то не слышал, чтобы он хотел покинуть «Фиорентину». Мы еще не разговаривали с ним. Все решения принимаются сообща.