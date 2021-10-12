Президент «Фиорентины» хочет провести новую встречу с Влаховичем

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо намерен провести личную встречу с нападающим Душаном Влаховичем, чтобы еще раз постараться обсудить возможность продления контракта с форвардом. Если эти переговоры не увенчаются успехом, то на сделке будет поставлен крест, сообщает TGR RAI Toscana.

Нынешний контракт, по которому форвард получает 800 тысяч евро в год, истекает в июне 2023 года. «Фиалки» готовы дать ему новое соглашение —на пять лет с зарплатой 4 миллиона за сезон.

Однако агент игрока склоняет футболиста к тому, чтобы тот ушел в другой клуб. Он также требует, что если Влахович и продлит контракт, то в договор должен быть включен пункт, согласно которому агент получит 10 процентов от суммы следующего трансфера серба.

Ранее президент «фиалок» Рокко Коммиссо отклонял все предложения о покупке форварда, включая 70 миллионов евро от «Атлетико» в августе.