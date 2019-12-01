Президент «Фиорентины»: «Если кто-то хочет критиковать команду, пусть говорит в мой адрес»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал поражение команды от «Лечче». Этот проигрыш стал третьим подряд, поэтому появились слухи о скорой отставке главного тренера Винченцо Монтеллы.

— Мы снова проиграли, но матч отличался от предыдущих. Ребята выложились по полной, но им не повезло, — цитирует Football Italia Коммиссо. — Я на стороне команды. Если кто-то хочет ее критиковать, пусть говорит в мой адрес. По тренеру ничего нового не могу сказать. Я должен оценивать каждую игру и результат. Да, наша позиция в серии А не очень приятна. Но когда дела идут плохо, нужно защищать команду.