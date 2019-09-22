Президент ФИФА признал проблемы с расизмом на стадионах в Италии

Президент ФИФА Джанни Инфантино признал, что в Италии существуют проблемы проявления расизма со стороны болельщиков к футболистам. Матч 4-го тура серии A «Аталанта» — «Фиорентина» (2:2) был остановлен из-за расистских выкриков с трибун.

— С расизмом можно бороться через образование и обсуждение проблемы, — приводит слова Инфантино AP. — В футболе не должно быть таких проявлений. Но в Италии ситуация не улучшается. Нужно вычислить тех, кто проявляет нетерпимость на стадионе и выпроводить их оттуда. Нужно выписывать штрафы, лишать права посещения матчей, как в Англии. Нельзя бояться противостоять этой проблеме, иначе она не исчезнет сама собой.

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